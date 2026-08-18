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سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault المباشر اليوم هو 1.088 USD. القيمة السوقية لـ NOPAL هي 68,726,149 USD. تابع تحديثات أسعار NOPAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault المباشر اليوم هو 1.088 USD. القيمة السوقية لـ NOPAL هي 68,726,149 USD. تابع تحديثات أسعار NOPAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NOPAL إلى USD:

$1.088
$1.088$1.088
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:43:21 (UTC+8)

سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) اليوم هو $ 1.088، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOPAL الحالي إلى USD هو $ 1.088 لكل NOPAL.

يحتل Nest BlackOpal LiquidStone II Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,726,149، مع عرض متداول قدره 63.20M NOPAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOPAL بين $ 1.087 (أدنى) و$ 1.088 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.25، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.958277.

على المدى القصير، تحرك NOPAL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

$ 68.73M
$ 68.73M$ 68.73M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.73M
$ 68.73M$ 68.73M

63.20M
63.20M 63.20M

63,195,023.14745
63,195,023.14745 63,195,023.14745

القيمة السوقية الحالية لـ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault هي $ 68.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ NOPAL يبلغ 63.20M، مع إجمالي عرض 63195023.14745. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.73M.

سجل سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.087
$ 1.087$ 1.087
24 ساعة منخفض
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
24 ساعة مرتفع

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 0.958277
$ 0.958277$ 0.958277

--

+0.04%

+0.20%

+0.20%

سجل سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault مقابل USD هو $ +0.000475 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault مقابل USD هو $ +0.0192497664 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault مقابل USD هو $ +0.0193707520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault مقابل USD هو $ +0.000393 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000475+0.04%
30 يوم$ +0.0192497664+1.77%
60 يوم$ +0.0193707520+1.78%
90 يوم$ +0.000393+0.00%

توقعات أسعار Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NOPAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NOPAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nest BlackOpal LiquidStone II Vault.

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المصدر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

الموقع الرسمي

الفئة :

Nest EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

نبذة عن Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

ما هو سعر السوق الحالي لـ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault؟

تبلغ قيمة Nest BlackOpal LiquidStone II Vault $1.088، مع تحرك بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ NOPAL؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ NOPAL. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط Nest BlackOpal LiquidStone II Vault على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ NOPAL؟

تبلغ الكمية المتداولة 63195023.14745، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء NOPAL بالمنافسين من فئة Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem، يتأثر زخم NOPAL بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nest BlackOpal LiquidStone II Vault

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:43:21 (UTC+8)

تحديثات Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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