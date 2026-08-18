سعر Nest BlackOpal LiquidStone II Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) اليوم هو $ 1.088، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOPAL الحالي إلى USD هو $ 1.088 لكل NOPAL.

يحتل Nest BlackOpal LiquidStone II Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,726,149، مع عرض متداول قدره 63.20M NOPAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOPAL بين $ 1.087 (أدنى) و$ 1.088 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.25، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.958277.

على المدى القصير، تحرك NOPAL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)

القيمة السوقية $ 68.73M$ 68.73M $ 68.73M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.73M$ 68.73M $ 68.73M إمداد دورة التداول 63.20M 63.20M 63.20M إجمالي العرض 63,195,023.14745 63,195,023.14745 63,195,023.14745

القيمة السوقية الحالية لـ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault هي $ 68.73M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ NOPAL يبلغ 63.20M، مع إجمالي عرض 63195023.14745. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.73M.