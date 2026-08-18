سعر Nest Apollo ACRDX Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) اليوم هو $ 1,001، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NACRDX الحالي إلى USD هو $ 1,001 لكل NACRDX.

يحتل Nest Apollo ACRDX Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 100 224، مع عرض متداول قدره 100,14K NACRDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NACRDX بين $ 1,001 (أدنى) و$ 1,001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,001، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,994971.

على المدى القصير، تحرك NACRDX بمقدار 0,00% خلال الساعة الماضية و+0,08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0,00.

معلومات سوق Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)

القيمة السوقية $ 100,22K$ 100,22K $ 100,22K الحجم (24 ساعة) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 100,22K$ 100,22K $ 100,22K إمداد دورة التداول 100,14K 100,14K 100,14K إجمالي العرض 100 144,086602 100 144,086602 100 144,086602

القيمة السوقية الحالية لـ Nest Apollo ACRDX Vault هي $ 100,22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0,00. العرض المتداول لـ NACRDX يبلغ 100,14K، مع إجمالي عرض 100144.086602. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100,22K.