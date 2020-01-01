توكنوميكس Nest Alpha Vault (NALPHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nest Alpha Vault (NALPHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nest Alpha Vault (NALPHA) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest Alpha Vault offers a highly liquid yield strategy ideal to most users. It includes a diversified selection of tokenized assets from AAA firms and asset managers, as well as yields from private credit and trade financing agreements from accredited protocol partners. Designed with liquidity in mind, the vault is bolstered by a dedicated liquidity buffer supported by industry leading yield-bearing stablecoin protocols, ensuring seamless access for retail users and liquidity providers alike. الموقع الرسمي: https://app.nest.credit/nest-alpha-vault اشتر NALPHA الآن!

توكنوميكس Nest Alpha Vault (NALPHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nest Alpha Vault (NALPHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M إجمالي العرض: $ 10.49M $ 10.49M $ 10.49M العرض المتداول: $ 10.49M $ 10.49M $ 10.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 السعر الحالي: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 معرفة المزيد عن سعر Nest Alpha Vault (NALPHA)

توكنوميكس Nest Alpha Vault (NALPHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nest Alpha Vault (NALPHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NALPHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NALPHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NALPHA، استكشف السعر المباشر لتوكن NALPHA!

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