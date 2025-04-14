سعر Nest AI by Virtuals (NEST)
سعر Nest AI by Virtuals (NEST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.79K. يتم تحديث سعر NEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nest AI by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nest AI by Virtuals خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.91%
|60 يوم
|$ 0
|-54.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+19.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer.
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