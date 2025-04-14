احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEST.

سعر Nest AI by Virtuals (NEST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.79K . يتم تحديث سعر NEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nest AI by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nest AI by Virtuals خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Nest AI by Virtuals (NEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nest AI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -14.91% 60 يوم $ 0 -54.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nest AI by Virtuals (NEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nest AI by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00167545$ 0.00167545 $ 0.00167545 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +19.77%

معلومات سوق Nest AI by Virtuals (NEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: