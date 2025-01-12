سعر Ness Lab (NESS)
سعر Ness Lab (NESS) المباشر لليوم هو USD 0.03302137. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ness Lab الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.08K
- تغيير سعر Ness Lab خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.00015500355565852 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.0058028354 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.0027568980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.00164617617374903 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00015500355565852
|-0.46%
|30 يوم
|$ -0.0058028354
|-17.57%
|60 يوم
|$ -0.0027568980
|-8.34%
|90 يوم
|$ -0.00164617617374903
|-4.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ness Lab: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-0.46%
-9.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ness LAB is committed to building an information economy around CoinNess, where the creation, consumption, and distribution of abundant information are powered by the blockchain and Web3 ecosystem, and are able to connect and transcend geographical boundaries. NESS is the native token of Ness Lab. It is designed to connect users with stakeholders, and offer a unique rewards system to incentivize active participation and contribution to the platform's growth. The NESS token plays a key role in incentivizing and aligning the interests of all parties within the ecosystem. By creating a system of rewards and incentive system that benefits service providers, users, and business partners alike, NESS can help to foster collaboration and innovation within the ecosystem, ultimately leading to its long-term growth and success.
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