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سعر Ness Lab (NESS) المباشر لليوم هو USD 0.03302137 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NESS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ness Lab الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.08K - تغيير سعر Ness Lab خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ness Lab (NESS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.00015500355565852 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.0058028354 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.0027568980 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ness Lab مقابل USD هو $ -0.00164617617374903 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00015500355565852 -0.46% 30 يوم $ -0.0058028354 -17.57% 60 يوم $ -0.0027568980 -8.34% 90 يوم $ -0.00164617617374903 -4.74%

تحليل سعر Ness Lab (NESS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ness Lab: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03293587$ 0.03293587 $ 0.03293587 24 ساعة مرتفع $ 0.0331788$ 0.0331788 $ 0.0331788 عالية طوال الوقت $ 0.886256$ 0.886256 $ 0.886256 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -9.16%

معلومات سوق Ness Lab (NESS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: