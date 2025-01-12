سعر NerveFlux (NERVE)
سعر NerveFlux (NERVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.47K. يتم تحديث سعر NERVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NerveFlux الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 371.69
- تغيير سعر NerveFlux خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.08M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NERVE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NERVE.
خلال اليوم، كان سعر NerveFlux مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NerveFlux مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NerveFlux مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NerveFlux مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-41.61%
|60 يوم
|$ 0
|-34.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NerveFlux: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+5.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NERVE إلى AUD
A$--
|1 NERVE إلى GBP
￡--
|1 NERVE إلى EUR
€--
|1 NERVE إلى USD
$--
|1 NERVE إلى MYR
RM--
|1 NERVE إلى TRY
₺--
|1 NERVE إلى JPY
¥--
|1 NERVE إلى RUB
₽--
|1 NERVE إلى INR
₹--
|1 NERVE إلى IDR
Rp--
|1 NERVE إلى PHP
₱--
|1 NERVE إلى EGP
￡E.--
|1 NERVE إلى BRL
R$--
|1 NERVE إلى CAD
C$--
|1 NERVE إلى BDT
৳--
|1 NERVE إلى NGN
₦--
|1 NERVE إلى UAH
₴--
|1 NERVE إلى VES
Bs--
|1 NERVE إلى PKR
Rs--
|1 NERVE إلى KZT
₸--
|1 NERVE إلى THB
฿--
|1 NERVE إلى TWD
NT$--
|1 NERVE إلى CHF
Fr--
|1 NERVE إلى HKD
HK$--
|1 NERVE إلى MAD
.د.م--