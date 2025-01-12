سعر Nerve Finance (NRV)
سعر Nerve Finance (NRV) المباشر لليوم هو USD 0.0022243. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nerve Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.35K
- تغيير سعر Nerve Finance خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ -0.0002756236 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ +0.0003653021 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ +0.0003212817808684052 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ -0.0002756236
|-12.39%
|60 يوم
|$ +0.0003653021
|+16.42%
|90 يوم
|$ +0.0003212817808684052
|+16.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nerve Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
+0.23%
-22.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.
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|1 NRV إلى AUD
A$0.003603366
|1 NRV إلى GBP
￡0.001801683
|1 NRV إلى EUR
€0.002157571
|1 NRV إلى USD
$0.0022243
|1 NRV إلى MYR
RM0.009987107
|1 NRV إلى TRY
₺0.07874022
|1 NRV إلى JPY
¥0.350705381
|1 NRV إلى RUB
₽0.226055609
|1 NRV إلى INR
₹0.191667931
|1 NRV إلى IDR
Rp36.463928592
|1 NRV إلى PHP
₱0.1312337
|1 NRV إلى EGP
￡E.0.11232715
|1 NRV إلى BRL
R$0.013612716
|1 NRV إلى CAD
C$0.003202992
|1 NRV إلى BDT
৳0.272543479
|1 NRV إلى NGN
₦3.464636409
|1 NRV إلى UAH
₴0.094466021
|1 NRV إلى VES
Bs0.1178879
|1 NRV إلى PKR
Rs0.622181196
|1 NRV إلى KZT
₸1.179368346
|1 NRV إلى THB
฿0.077138724
|1 NRV إلى TWD
NT$0.073646573
|1 NRV إلى CHF
Fr0.002024113
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