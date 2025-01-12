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سعر Nerve Finance (NRV) المباشر لليوم هو USD 0.0022243 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nerve Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.35K - تغيير سعر Nerve Finance خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nerve Finance (NRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ -0.0002756236 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ +0.0003653021 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nerve Finance مقابل USD هو $ +0.0003212817808684052 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.23% 30 يوم $ -0.0002756236 -12.39% 60 يوم $ +0.0003653021 +16.42% 90 يوم $ +0.0003212817808684052 +16.88%

تحليل سعر Nerve Finance (NRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nerve Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00219953$ 0.00219953 $ 0.00219953 24 ساعة مرتفع $ 0.00224851$ 0.00224851 $ 0.00224851 عالية طوال الوقت $ 6.65$ 6.65 $ 6.65 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) -22.81%

معلومات سوق Nerve Finance (NRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: