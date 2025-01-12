سعر Nero Token (NERO)
سعر Nero Token (NERO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nero Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.56
- تغيير سعر Nero Token خلال اليوم هو -0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nero Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nero Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nero Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nero Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-5.80%
|60 يوم
|$ 0
|+3.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nero Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.30%
-1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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