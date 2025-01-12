سعر NerdBot (NERD)
سعر NerdBot (NERD) المباشر لليوم هو USD 0.00269729. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.42K. يتم تحديث سعر NERD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NerdBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.92
- تغيير سعر NerdBot خلال اليوم هو -4.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.60M
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خلال اليوم، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.000113357049717809 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.0005801212 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.0004435367 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.0000846498041107712 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000113357049717809
|-4.03%
|30 يوم
|$ -0.0005801212
|-21.50%
|60 يوم
|$ -0.0004435367
|-16.44%
|90 يوم
|$ -0.0000846498041107712
|-3.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NerdBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-4.03%
-1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NerdBot is a Telegram bot that provides advanced cryptocurrency trading analytics and insights, simplifying the research process and boosting the trading experience. It's empowered by The Data Nerd, a cryptocurrency on-chain research and analytics firm
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