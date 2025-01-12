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سعر NerdBot (NERD) المباشر لليوم هو USD 0.00269729 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.42K . يتم تحديث سعر NERD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NerdBot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.92 - تغيير سعر NerdBot خلال اليوم هو -4.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.60M

أداء سعر NerdBot (NERD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.000113357049717809 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.0005801212 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.0004435367 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NerdBot مقابل USD هو $ -0.0000846498041107712 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000113357049717809 -4.03% 30 يوم $ -0.0005801212 -21.50% 60 يوم $ -0.0004435367 -16.44% 90 يوم $ -0.0000846498041107712 -3.04%

تحليل سعر NerdBot (NERD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NerdBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00261352$ 0.00261352 $ 0.00261352 24 ساعة مرتفع $ 0.00297338$ 0.00297338 $ 0.00297338 عالية طوال الوقت $ 0.206293$ 0.206293 $ 0.206293 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -4.03% تغير السعر (7 أيام) -1.23%

معلومات سوق NerdBot (NERD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: