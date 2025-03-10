سعر Neptune Finance (NEP)
سعر Neptune Finance (NEP) المباشر لليوم هو USD 0.211807. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.92K. يتم تحديث سعر NEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neptune Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 299.94
- تغيير سعر Neptune Finance خلال اليوم هو -5.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.21M
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خلال اليوم، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ -0.0125965706346493 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0125965706346493
|-5.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neptune Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-5.61%
-16.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neptune positions itself as the premier decentralized exchange (DEX) on the Swell Network, leveraging the ve(3,3) concentrated liquidity model and an innovative DEX aggregator to deliver unmatched swap rates and an exceptional user experience. With an innovative approach to liquidity aggregation and efficient trading, Neptune empowers both traders and liquidity providers to navigate the complexities of DeFi effortlessly. Advanced features, such as the Innovative AMM and Powerful Dex Aggregator, ensure users access the best rates by dynamically scanning multiple liquidity sources. Additionally, Neptune employs a governance and rewards system tailored to promote fair token distribution and sustained ecosystem growth.
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