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سعر Neptune Finance (NEP) المباشر لليوم هو USD 0.211807 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 256.92K . يتم تحديث سعر NEP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neptune Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 299.94 - تغيير سعر Neptune Finance خلال اليوم هو -5.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.21M

أداء سعر Neptune Finance (NEP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ -0.0125965706346493 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neptune Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0125965706346493 -5.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neptune Finance (NEP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neptune Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.205755$ 0.205755 $ 0.205755 24 ساعة مرتفع $ 0.224638$ 0.224638 $ 0.224638 عالية طوال الوقت $ 0.296643$ 0.296643 $ 0.296643 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -5.61% تغير السعر (7 أيام) -16.42%

معلومات سوق Neptune Finance (NEP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: