سعر NeoTech (NEOT)
سعر NeoTech (NEOT) المباشر لليوم هو USD 0.02160108. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.41M. يتم تحديث سعر NEOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NeoTech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 635.96K
- تغيير سعر NeoTech خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00M
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خلال اليوم، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ -0.00122676698218183 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00122676698218183
|-5.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-5.37%
-46.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York.
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