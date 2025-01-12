احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEOT.

سعر NeoTech (NEOT) المباشر لليوم هو USD 0.02160108 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.41M . يتم تحديث سعر NEOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NeoTech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 635.96K - تغيير سعر NeoTech خلال اليوم هو -5.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.00M

أداء سعر NeoTech (NEOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ -0.00122676698218183 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoTech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00122676698218183 -5.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NeoTech (NEOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoTech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02135511$ 0.02135511 $ 0.02135511 24 ساعة مرتفع $ 0.02448533$ 0.02448533 $ 0.02448533 عالية طوال الوقت $ 0.04927363$ 0.04927363 $ 0.04927363 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -5.37% تغير السعر (7 أيام) -46.36%

معلومات سوق NeoTech (NEOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: