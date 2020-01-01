توكنوميكس Neos Credits (NCR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neos Credits (NCR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neos Credits (NCR) Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. الموقع الرسمي: https://neos.com/ اشتر NCR الآن!

توكنوميكس Neos Credits (NCR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neos Credits (NCR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 السعر الحالي: $ 0.03401357 $ 0.03401357 $ 0.03401357 معرفة المزيد عن سعر Neos Credits (NCR)

توكنوميكس Neos Credits (NCR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neos Credits (NCR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NCR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NCR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NCR، استكشف السعر المباشر لتوكن NCR!

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