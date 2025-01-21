سعر NeoPepe (NEOP)
سعر NeoPepe (NEOP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NeoPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.63
- تغيير سعر NeoPepe خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NeoPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.60%
|30 يوم
|$ 0
|-26.77%
|60 يوم
|$ 0
|-35.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.60%
-7.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neo Pepe is NEON EVM's first meme token onboarding users to NEON ecosystem with 0% taxes
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