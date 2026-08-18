سعر NeonNeko اليوم

السعر المباشر لمشروع NeonNeko (NEKO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEKO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEKO.

يحتل NeonNeko حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 108,134، مع عرض متداول قدره 2.00B NEKO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEKO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.170115، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEKO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-24.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NeonNeko (NEKO)

القيمة السوقية $ 108.13K$ 108.13K $ 108.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 108.13K$ 108.13K $ 108.13K إمداد دورة التداول 2.00B 2.00B 2.00B إجمالي العرض 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NeonNeko هي $ 108.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEKO يبلغ 2.00B، مع إجمالي عرض 2000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 108.13K.