سعر NeoNet AI by SuiAI (NEONET)
سعر NeoNet AI by SuiAI (NEONET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.06K. يتم تحديث سعر NEONET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NeoNet AI by SuiAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.01K
- تغيير سعر NeoNet AI by SuiAI خلال اليوم هو -21.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ -0.000116693536711828 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116693536711828
|-21.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoNet AI by SuiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.86%
-21.55%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions. As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.
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