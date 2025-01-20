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سعر NeoNet AI by SuiAI (NEONET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.06K . يتم تحديث سعر NEONET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NeoNet AI by SuiAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.01K - تغيير سعر NeoNet AI by SuiAI خلال اليوم هو -21.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر NeoNet AI by SuiAI (NEONET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ -0.000116693536711828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoNet AI by SuiAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000116693536711828 -21.55% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoNet AI by SuiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00153661$ 0.00153661 $ 0.00153661 تغير السعر (1 ساعة) -1.86% تغير السعر (1يوم) -21.55% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق NeoNet AI by SuiAI (NEONET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: