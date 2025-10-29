معلومات سعر Neonet AI (NEONET) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00153661$ 0.00153661 $ 0.00153661 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -6.81% تغير السعر (7 أيام) -3.61% تغير السعر (7 أيام) -3.61%

سعر Neonet AI (NEONET) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NEONET بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNEONET على الإطلاق هو $ 0.00153661، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NEONET +0.32% على مدار الساعة الماضية، -6.81% على مدار 24 ساعة، و -3.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Neonet AI (NEONET)

القيمة السوقية $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Neonet AI هي $ 22.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEONET يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.59K.