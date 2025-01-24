سعر NeonAI (NEONAI)
سعر NeonAI (NEONAI) المباشر لليوم هو USD 0.00018413. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEONAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NeonAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.67
- تغيير سعر NeonAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NeonAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NeonAI مقابل USD هو $ -0.0000187121 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NeonAI مقابل USD هو $ +0.0000100472 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NeonAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000187121
|-10.16%
|60 يوم
|$ +0.0000100472
|+5.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NeonAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NeonAI serves as a bridge between the realms of cryptocurrencies and artificial intelligence. Utilizing our large language model (LLM), we assist our users in understanding security measures for trading.
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