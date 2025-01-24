سعر NeoAudit AI (NAAI)
سعر NeoAudit AI (NAAI) المباشر لليوم هو USD 0.0035662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NAAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NeoAudit AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.27
- تغيير سعر NeoAudit AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ -0.0001524233 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ -0.0000175699 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001524233
|-4.27%
|60 يوم
|$ -0.0000175699
|-0.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoAudit AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NeoAudit AI is a powerful suite of AI tools that harnesses the cutting-edge capabilities of AI, coding and machine learning. These tools enable users to perform thorough due diligence for any ERC-20 smart contract deployed on Ethereum network directly on Telegram, and offer a range of AI-powered solutions for audit, research, safety and market signals.
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