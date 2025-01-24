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سعر NeoAudit AI (NAAI) المباشر لليوم هو USD 0.0035662 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NAAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NeoAudit AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.27 - تغيير سعر NeoAudit AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NeoAudit AI (NAAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ -0.0001524233 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ -0.0000175699 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NeoAudit AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001524233 -4.27% 60 يوم $ -0.0000175699 -0.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NeoAudit AI (NAAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NeoAudit AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.289166$ 0.289166 $ 0.289166 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.39%

معلومات سوق NeoAudit AI (NAAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: