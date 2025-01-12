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سعر Neo Tokyo (BYTES) المباشر لليوم هو USD 5.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BYTES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neo Tokyo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.05K - تغيير سعر Neo Tokyo خلال اليوم هو -5.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Neo Tokyo (BYTES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ -0.330691801867605 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ -3.0023248920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ -0.2549532520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ +0.15190596338655 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.330691801867605 -5.91% 30 يوم $ -3.0023248920 -57.07% 60 يوم $ -0.2549532520 -4.84% 90 يوم $ +0.15190596338655 +2.97%

تحليل سعر Neo Tokyo (BYTES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neo Tokyo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 24 ساعة مرتفع $ 5.7$ 5.7 $ 5.7 عالية طوال الوقت $ 22.23$ 22.23 $ 22.23 تغير السعر (1 ساعة) +0.67% تغير السعر (1يوم) -5.91% تغير السعر (7 أيام) -11.71%

معلومات سوق Neo Tokyo (BYTES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: