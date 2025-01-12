سعر Neo Tokyo (BYTES)
سعر Neo Tokyo (BYTES) المباشر لليوم هو USD 5.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BYTES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neo Tokyo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.05K
- تغيير سعر Neo Tokyo خلال اليوم هو -5.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ -0.330691801867605 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ -3.0023248920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ -0.2549532520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neo Tokyo مقابل USD هو $ +0.15190596338655 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.330691801867605
|-5.91%
|30 يوم
|$ -3.0023248920
|-57.07%
|60 يوم
|$ -0.2549532520
|-4.84%
|90 يوم
|$ +0.15190596338655
|+2.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neo Tokyo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-5.91%
-11.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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