سعر Nengcoin (NENG)
سعر Nengcoin (NENG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NENG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nengcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 172.05
- تغيير سعر Nengcoin خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nengcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nengcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nengcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nengcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.84%
|30 يوم
|$ 0
|+23.16%
|60 يوم
|$ 0
|+51.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nengcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
+1.84%
-9.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nengcoin (formerly NewEnglandcoin) is a clone of Bitcoin using scrypt as a proof-of-work algorithm with enhanced features to protect against 51% attack and decentralize on mining to allow diversified mining rigs across CPUs, GPUs, ASICs and Android phones.
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