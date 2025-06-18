سعر NEND (NEND)
سعر NEND (NEND) المباشر لليوم هو USD 0.00196007. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.17K
- تغيير سعر NEND خلال اليوم هو +11.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NEND مقابل USD هو $ +0.00020744 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEND مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020744
|+11.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.00%
+11.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NEND is a RWA refinancing protocol lowering risks intertwined with all financial activities. Every participant in the in NEND ecosystem has exposure to multiple yield opportunities while lowering impermanent loss risks protected by various unique tools and insurance funds. Its unique features like EABs and Trust Deeds along with leveraged loans against RWA help lenders, borrowers and stakers reduce their risks drastically.
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