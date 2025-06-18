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سعر NEND (NEND) المباشر لليوم هو USD 0.00196007 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NEND الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.17K - تغيير سعر NEND خلال اليوم هو +11.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NEND (NEND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NEND مقابل USD هو $ +0.00020744 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NEND مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NEND مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NEND مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020744 +11.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NEND (NEND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NEND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00170147$ 0.00170147 $ 0.00170147 24 ساعة مرتفع $ 0.0021701$ 0.0021701 $ 0.0021701 عالية طوال الوقت $ 0.03199642$ 0.03199642 $ 0.03199642 تغير السعر (1 ساعة) -2.00% تغير السعر (1يوم) +11.84% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق NEND (NEND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: