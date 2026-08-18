سعر NemoClaw اليوم

السعر المباشر لمشروع NemoClaw (NEMOCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEMOCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEMOCLAW.

يحتل NemoClaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,144.16، مع عرض متداول قدره 724.17M NEMOCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEMOCLAW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00118586، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEMOCLAW بمقدار +8.29% خلال الساعة الماضية و-13.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NemoClaw (NEMOCLAW)

القيمة السوقية $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K إمداد دورة التداول 724.17M 724.17M 724.17M إجمالي العرض 993,550,437.77113 993,550,437.77113 993,550,437.77113

القيمة السوقية الحالية لـ NemoClaw هي $ 11.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEMOCLAW يبلغ 724.17M، مع إجمالي عرض 993550437.77113. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.55K.