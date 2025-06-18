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سعر Nemesis AI Trader (NEMESIS) المباشر لليوم هو USD 0.0012237 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEMESIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nemesis AI Trader الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nemesis AI Trader خلال اليوم هو +11.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nemesis AI Trader (NEMESIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ +0.00013049 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013049 +11.94% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nemesis AI Trader (NEMESIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nemesis AI Trader: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00107532$ 0.00107532 $ 0.00107532 24 ساعة مرتفع $ 0.00127466$ 0.00127466 $ 0.00127466 عالية طوال الوقت $ 0.00220969$ 0.00220969 $ 0.00220969 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) +11.94% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Nemesis AI Trader (NEMESIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: