سعر Nemesis AI Trader (NEMESIS)
سعر Nemesis AI Trader (NEMESIS) المباشر لليوم هو USD 0.0012237. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEMESIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nemesis AI Trader الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nemesis AI Trader خلال اليوم هو +11.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ +0.00013049 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nemesis AI Trader مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013049
|+11.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nemesis AI Trader: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
+11.94%
--
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