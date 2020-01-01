توكنوميكس Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. الموقع الرسمي: https://nekodex.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.nekodex.org/ اشتر ((=ↀΩↀ=)) الآن!

توكنوميكس Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M إجمالي العرض: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B العرض المتداول: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00069586 $ 0.00069586 $ 0.00069586 معرفة المزيد عن سعر Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

توكنوميكس Nekocoin (((=ↀΩↀ=))): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ((=ↀΩↀ=)) التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ((=ↀΩↀ=)) التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ((=ↀΩↀ=))، استكشف السعر المباشر لتوكن ((=ↀΩↀ=))!

توقعات سعر ((=ↀΩↀ=)) هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ((=ↀΩↀ=))؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ((=ↀΩↀ=)) الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ((=ↀΩↀ=)) الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!