سعر Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))
سعر Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) المباشر لليوم هو USD 0.00274128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.49M. يتم تحديث سعر ((=ↀΩↀ=)) مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nekocoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.79K
- تغيير سعر Nekocoin خلال اليوم هو +3.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B
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خلال اليوم، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ -0.0008802381 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ +0.0030712517 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.54%
|30 يوم
|$ -0.0008802381
|-32.11%
|60 يوم
|$ +0.0030712517
|+112.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nekocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+3.54%
-25.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.
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