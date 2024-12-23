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سعر Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) المباشر لليوم هو USD 0.00274128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.49M . يتم تحديث سعر ((=ↀΩↀ=)) مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nekocoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.79K - تغيير سعر Nekocoin خلال اليوم هو +3.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B

أداء سعر Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ -0.0008802381 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ +0.0030712517 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nekocoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.54% 30 يوم $ -0.0008802381 -32.11% 60 يوم $ +0.0030712517 +112.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nekocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00262326$ 0.00262326 $ 0.00262326 24 ساعة مرتفع $ 0.00288119$ 0.00288119 $ 0.00288119 عالية طوال الوقت $ 0.00449354$ 0.00449354 $ 0.00449354 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +3.54% تغير السعر (7 أيام) -25.19%

معلومات سوق Nekocoin (((=ↀΩↀ=)))

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: