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سعر Neka Kayda (NEKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.71K . يتم تحديث سعر NEKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neka Kayda الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Neka Kayda خلال اليوم هو -1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Neka Kayda (NEKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.39% 30 يوم $ 0 -2.38% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neka Kayda (NEKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neka Kayda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.39% تغير السعر (7 أيام) -30.44%

معلومات سوق Neka Kayda (NEKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: