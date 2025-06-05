سعر Neka Kayda (NEKA)
سعر Neka Kayda (NEKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.71K. يتم تحديث سعر NEKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neka Kayda الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Neka Kayda خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neka Kayda مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.39%
|30 يوم
|$ 0
|-2.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neka Kayda: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-1.39%
-30.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.
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