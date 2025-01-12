سعر NeiroWifHat (NEIROH)
سعر NeiroWifHat (NEIROH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.77K. يتم تحديث سعر NEIROH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NeiroWifHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.24K
- تغيير سعر NeiroWifHat خلال اليوم هو +1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 782.31M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEIROH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEIROH.
خلال اليوم، كان سعر NeiroWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NeiroWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NeiroWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NeiroWifHat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.75%
|30 يوم
|$ 0
|-41.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NeiroWifHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.75%
-22.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NeiroWifHat (NEIROH) is a meme-based cryptocurrency inspired by the popular “Doge” brand. It introduces a playful character known as the “sister of Doge,” combining humor, pop culture references, and a lighthearted, community-driven approach. NEIROH aims to create a fun and engaging environment for crypto enthusiasts, focusing on the growing interest in meme coins while providing a speculative asset for investors in the space.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NEIROH إلى AUD
A$--
|1 NEIROH إلى GBP
￡--
|1 NEIROH إلى EUR
€--
|1 NEIROH إلى USD
$--
|1 NEIROH إلى MYR
RM--
|1 NEIROH إلى TRY
₺--
|1 NEIROH إلى JPY
¥--
|1 NEIROH إلى RUB
₽--
|1 NEIROH إلى INR
₹--
|1 NEIROH إلى IDR
Rp--
|1 NEIROH إلى PHP
₱--
|1 NEIROH إلى EGP
￡E.--
|1 NEIROH إلى BRL
R$--
|1 NEIROH إلى CAD
C$--
|1 NEIROH إلى BDT
৳--
|1 NEIROH إلى NGN
₦--
|1 NEIROH إلى UAH
₴--
|1 NEIROH إلى VES
Bs--
|1 NEIROH إلى PKR
Rs--
|1 NEIROH إلى KZT
₸--
|1 NEIROH إلى THB
฿--
|1 NEIROH إلى TWD
NT$--
|1 NEIROH إلى CHF
Fr--
|1 NEIROH إلى HKD
HK$--
|1 NEIROH إلى MAD
.د.م--