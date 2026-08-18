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سعر Neiro on Tron المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ NEIRO هي 36,803 USD. تابع تحديثات أسعار NEIRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Neiro on Tron المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ NEIRO هي 36,803 USD. تابع تحديثات أسعار NEIRO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NEIRO

معلومات سعر NEIRO

ما هو NEIRO

الموقع الرسمي لـ NEIRO

اقتصاد توكن NEIRO

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سعر Neiro on Tron (NEIRO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 NEIRO إلى USD:

$0.0000368
$0.0000368$0.0000368
+1.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Neiro on Tron (NEIRO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:41:00 (UTC+8)

سعر Neiro on Tron اليوم

السعر المباشر لمشروع Neiro on Tron (NEIRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEIRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEIRO.

يحتل Neiro on Tron حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,803، مع عرض متداول قدره 1.00B NEIRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEIRO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00169412، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEIRO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Neiro on Tron (NEIRO)

$ 36.80K
$ 36.80K$ 36.80K

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$ 36.80K
$ 36.80K$ 36.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Neiro on Tron هي $ 36.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEIRO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.80K.

سجل سعر Neiro on Tron بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00169412
$ 0.00169412$ 0.00169412

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.96%

+0.96%

سجل سعر Neiro on Tron (NEIRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neiro on Tron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neiro on Tron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neiro on Tron مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neiro on Tron مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-0.04%
60 يوم$ 0-12.21%
90 يوم----

توقعات أسعار Neiro on Tron

Neiro on Tron (NEIRO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NEIRO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNeiro on Tron (NEIRO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Neiro on Tron نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Neiro on Tron (NEIRO)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeSun Pump EcosystemTron Ecosystem

نبذة عن Neiro on Tron

ما هو سعر التداول الحالي لـ Neiro on Tron؟

يبلغ سعر Neiro on Tron (NEIRO) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Neiro on Tron اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Meme,Tron Ecosystem,Sun Pump Ecosystem,TRON Meme. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ NEIRO؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع Neiro on Tron في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #7551 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $36803، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن NEIRO؟

مع وجود 1000000000.0 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء Neiro on Tron الأخير؟

إن نطاق السعر بين $0.0 و$0.0 خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن Neiro on Tron بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Meme,Tron Ecosystem,Sun Pump Ecosystem,TRON Meme الأخرى، لا يزال NEIRO يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Neiro on Tron

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 07:41:00 (UTC+8)

تحديثات Neiro on Tron (NEIRO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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