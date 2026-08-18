سعر Neiro on Tron اليوم

السعر المباشر لمشروع Neiro on Tron (NEIRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEIRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEIRO.

يحتل Neiro on Tron حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,803، مع عرض متداول قدره 1.00B NEIRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEIRO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00169412، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEIRO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Neiro on Tron (NEIRO)

القيمة السوقية $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.80K$ 36.80K $ 36.80K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Neiro on Tron هي $ 36.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEIRO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.80K.