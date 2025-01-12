سعر Neged (NEGED)
سعر Neged (NEGED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEGED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neged الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.05
- تغيير سعر Neged خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Neged مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neged مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neged مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neged مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-25.63%
|60 يوم
|$ 0
|-21.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neged: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+0.27%
-12.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$NEGED — is reversed memecoin $DEGEN coin, built on Base. Created for fun and $DEGEN community.
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