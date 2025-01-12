احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NEFTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NEFTY.

سعر NeftyBlocks (NEFTY) المباشر لليوم هو USD 0.00335161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NEFTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NeftyBlocks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.00 - تغيير سعر NeftyBlocks خلال اليوم هو +4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NeftyBlocks (NEFTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NeftyBlocks مقابل USD هو $ +0.00015027 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NeftyBlocks مقابل USD هو $ +0.0000341901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NeftyBlocks مقابل USD هو $ +0.0018276996 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NeftyBlocks مقابل USD هو $ +0.000988286808913803 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015027 +4.69% 30 يوم $ +0.0000341901 +1.02% 60 يوم $ +0.0018276996 +54.53% 90 يوم $ +0.000988286808913803 +41.82%

تحليل سعر NeftyBlocks (NEFTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NeftyBlocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0031793$ 0.0031793 $ 0.0031793 24 ساعة مرتفع $ 0.00357212$ 0.00357212 $ 0.00357212 عالية طوال الوقت $ 0.00659996$ 0.00659996 $ 0.00659996 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) +4.69% تغير السعر (7 أيام) +8.04%

معلومات سوق NeftyBlocks (NEFTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: