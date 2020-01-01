توكنوميكس Neemo Staked Astar (NSASTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neemo Staked Astar (NSASTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neemo Staked Astar (NSASTR) Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. الموقع الرسمي: https://neemo.finance/ اشتر NSASTR الآن!

توكنوميكس Neemo Staked Astar (NSASTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neemo Staked Astar (NSASTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 437.09K $ 437.09K $ 437.09K إجمالي العرض: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M العرض المتداول: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 437.09K $ 437.09K $ 437.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00213898 $ 0.00213898 $ 0.00213898 معرفة المزيد عن سعر Neemo Staked Astar (NSASTR)

توكنوميكس Neemo Staked Astar (NSASTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neemo Staked Astar (NSASTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NSASTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NSASTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NSASTR، استكشف السعر المباشر لتوكن NSASTR!

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