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سعر Neemo Staked Astar (NSASTR) المباشر لليوم هو USD 0.054961 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NSASTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neemo Staked Astar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.11K - تغيير سعر Neemo Staked Astar خلال اليوم هو -1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Neemo Staked Astar (NSASTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ -0.00079652104707074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00079652104707074 -1.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neemo Staked Astar (NSASTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neemo Staked Astar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.054163$ 0.054163 $ 0.054163 24 ساعة مرتفع $ 0.0567$ 0.0567 $ 0.0567 عالية طوال الوقت $ 0.0567$ 0.0567 $ 0.0567 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -1.42% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Neemo Staked Astar (NSASTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: