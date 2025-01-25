سعر Neemo Staked Astar (NSASTR)
سعر Neemo Staked Astar (NSASTR) المباشر لليوم هو USD 0.054961. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NSASTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neemo Staked Astar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.11K
- تغيير سعر Neemo Staked Astar خلال اليوم هو -1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ -0.00079652104707074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neemo Staked Astar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00079652104707074
|-1.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neemo Staked Astar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.42%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.
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