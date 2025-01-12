سعر NebX (XPOWER)
سعر NebX (XPOWER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XPOWER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NebX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر NebX خلال اليوم هو -13.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NebX مقابل USD هو $ -0.000149788213775168 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NebX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NebX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NebX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000149788213775168
|-13.03%
|30 يوم
|$ 0
|-61.68%
|60 يوم
|$ 0
|-78.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NebX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.11%
-13.03%
+0.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NebX is a revolutionary platform designed to give every X account tangible value. Users can claim an airdrop of XCOIN based on the value and activity of their X accounts.
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