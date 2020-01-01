توكنوميكس Nebula (NEB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nebula (NEB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nebula (NEB) Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades. الموقع الرسمي: https://nebex.io/ اشتر NEB الآن!

توكنوميكس Nebula (NEB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nebula (NEB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K إجمالي العرض: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M العرض المتداول: $ 998.62M $ 998.62M $ 998.62M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Nebula (NEB)

توكنوميكس Nebula (NEB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nebula (NEB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEB، استكشف السعر المباشر لتوكن NEB!

توقعات سعر NEB هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NEB؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NEB الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NEB الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!