سعر Nebula Project (NBLA)
سعر Nebula Project (NBLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NBLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nebula Project الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.39
- تغيير سعر Nebula Project خلال اليوم هو +14.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NBLA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NBLA.
خلال اليوم، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.90%
|30 يوم
|$ 0
|-3.14%
|60 يوم
|$ 0
|+33.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nebula Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+14.90%
+33.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nebula is a DAO project forked from PIVX blockchain. Nebula will change corporate governance
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NBLA إلى AUD
A$--
|1 NBLA إلى GBP
￡--
|1 NBLA إلى EUR
€--
|1 NBLA إلى USD
$--
|1 NBLA إلى MYR
RM--
|1 NBLA إلى TRY
₺--
|1 NBLA إلى JPY
¥--
|1 NBLA إلى RUB
₽--
|1 NBLA إلى INR
₹--
|1 NBLA إلى IDR
Rp--
|1 NBLA إلى PHP
₱--
|1 NBLA إلى EGP
￡E.--
|1 NBLA إلى BRL
R$--
|1 NBLA إلى CAD
C$--
|1 NBLA إلى BDT
৳--
|1 NBLA إلى NGN
₦--
|1 NBLA إلى UAH
₴--
|1 NBLA إلى VES
Bs--
|1 NBLA إلى PKR
Rs--
|1 NBLA إلى KZT
₸--
|1 NBLA إلى THB
฿--
|1 NBLA إلى TWD
NT$--
|1 NBLA إلى CHF
Fr--
|1 NBLA إلى HKD
HK$--
|1 NBLA إلى MAD
.د.م--