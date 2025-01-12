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سعر Nebula Project (NBLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NBLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nebula Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.39 - تغيير سعر Nebula Project خلال اليوم هو +14.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nebula Project (NBLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nebula Project مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.90% 30 يوم $ 0 -3.14% 60 يوم $ 0 +33.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nebula Project (NBLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nebula Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00667794$ 0.00667794 $ 0.00667794 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +14.90% تغير السعر (7 أيام) +33.85%

معلومات سوق Nebula Project (NBLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: