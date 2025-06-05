سعر Nebula Ai (NAIX)
سعر Nebula Ai (NAIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.64K. يتم تحديث سعر NAIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nebula Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nebula Ai خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nebula Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nebula Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nebula Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nebula Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|+22.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nebula Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.01%
-2.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.
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