سعر Nebula (NEBULA)
سعر Nebula (NEBULA) المباشر لليوم هو USD 0.00123235. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.32K. يتم تحديث سعر NEBULA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nebula الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.66
- تغيير سعر Nebula خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ -0.0004759048 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ -0.0007891787 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ -0.04912684294394287 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ -0.0004759048
|-38.61%
|60 يوم
|$ -0.0007891787
|-64.03%
|90 يوم
|$ -0.04912684294394287
|-97.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nebula: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+0.76%
-12.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Intuitive, seamless and fully-customizable multi-chain trading. Nebula offers the ability to create customized multi-chain trading layouts to fit their trading style and needs therefore giving an unparalleled experience. Users are able to monitor and trade deployments from several chains concurrently with zero friction using Nebula's Custom Feeds or trade with more in-depth information on Nebula's Live Feeds. Traders can also add promising tokens to their Watchlist for real-time updates amongst many more features.
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