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سعر Nebula (NEBULA) المباشر لليوم هو USD 0.00123235 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.32K . يتم تحديث سعر NEBULA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nebula الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.66 - تغيير سعر Nebula خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Nebula (NEBULA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ -0.0004759048 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ -0.0007891787 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nebula مقابل USD هو $ -0.04912684294394287 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.76% 30 يوم $ -0.0004759048 -38.61% 60 يوم $ -0.0007891787 -64.03% 90 يوم $ -0.04912684294394287 -97.55%

تحليل سعر Nebula (NEBULA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nebula: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122309$ 0.00122309 $ 0.00122309 24 ساعة مرتفع $ 0.00123529$ 0.00123529 $ 0.00123529 عالية طوال الوقت $ 0.118434$ 0.118434 $ 0.118434 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) -12.76%

معلومات سوق Nebula (NEBULA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: