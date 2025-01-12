سعر NEAT (NEAT)
سعر NEAT (NEAT) المباشر لليوم هو USD 0.051874. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.01K
- تغيير سعر NEAT خلال اليوم هو -3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NEAT مقابل USD هو $ -0.00192116982026422 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEAT مقابل USD هو $ -0.0139947025 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEAT مقابل USD هو $ -0.0065843979 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEAT مقابل USD هو $ -0.0016782349704043 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00192116982026422
|-3.57%
|30 يوم
|$ -0.0139947025
|-26.97%
|60 يوم
|$ -0.0065843979
|-12.69%
|90 يوم
|$ -0.0016782349704043
|-3.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.87%
-3.57%
-13.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NEAT is the the first inscription built on NEAR Protocol, notable for its one-key mint function, decentralized nature, low transaction fees, and user-friendly interface.
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