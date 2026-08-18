سعر NEAR Intents Bridged USDT اليوم

السعر المباشر لمشروع NEAR Intents Bridged USDT (USDT) اليوم هو $ 0.999245، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDT الحالي إلى USD هو $ 0.999245 لكل USDT.

يحتل NEAR Intents Bridged USDT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,616,560، مع عرض متداول قدره 2.62M USDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDT بين $ 0.998905 (أدنى) و$ 0.999992 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.16، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.846743.

على المدى القصير، تحرك USDT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.13M.

معلومات سوق NEAR Intents Bridged USDT (USDT)

القيمة السوقية $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M الحجم (24 ساعة) $ 22.13M$ 22.13M $ 22.13M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M إمداد دورة التداول 2.62M 2.62M 2.62M إجمالي العرض 2,618,523.0 2,618,523.0 2,618,523.0

القيمة السوقية الحالية لـ NEAR Intents Bridged USDT هي $ 2.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.13M. العرض المتداول لـ USDT يبلغ 2.62M، مع إجمالي عرض 2618523.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.62M.