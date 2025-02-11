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سعر NDX6900 (NDX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 661.31K . يتم تحديث سعر NDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NDX6900 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45K - تغيير سعر NDX6900 خلال اليوم هو -4.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.90B

أداء سعر NDX6900 (NDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.70% 30 يوم $ 0 -43.34% 60 يوم $ 0 -70.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NDX6900 (NDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NDX6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00301578$ 0.00301578 $ 0.00301578 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) -4.70% تغير السعر (7 أيام) -27.82%

معلومات سوق NDX6900 (NDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: