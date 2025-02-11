سعر NDX6900 (NDX)
سعر NDX6900 (NDX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 661.31K. يتم تحديث سعر NDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NDX6900 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.45K
- تغيير سعر NDX6900 خلال اليوم هو -4.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.90B
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خلال اليوم، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NDX6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.70%
|30 يوم
|$ 0
|-43.34%
|60 يوم
|$ 0
|-70.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NDX6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-4.70%
-27.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return.
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