سعر Ndau (NDAU)
سعر Ndau (NDAU) المباشر لليوم هو USD 13.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NDAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ndau الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.40
- تغيير سعر Ndau خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ndau مقابل USD هو $ -0.00151381493202 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ndau مقابل USD هو $ +21.6398651920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ndau مقابل USD هو $ +50.2092107260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ndau مقابل USD هو $ +10.0462550987497507 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00151381493202
|-0.01%
|30 يوم
|$ +21.6398651920
|+162.22%
|60 يوم
|$ +50.2092107260
|+376.38%
|90 يوم
|$ +10.0462550987497507
|+305.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ndau: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.01%
+53.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ndau is the world’s first buoyant virtual currency. It has been specifically optimized for the long-term store of value with resilient governance and safeguards designed to protect its holders. ndau has been designed with a unique monetary policy that encourages long-term holding and discourages active, speculative trading. ndau has the freedom to rise with increasing demand while mitigating downside volatility by reacting to real-time supply and demand conditions. Transfer ndau from an exchange to the ndau wallet app to earn Ecosystem Alignment Incentives (EAI). The holding of ndau is rewarded by steadily increasing EAI up to 10% based on the number of months held, coupled with an additional incentive up to 5% for holders who lock ndau in their wallets.
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