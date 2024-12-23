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سعر Nchart Token (CHART) المباشر لليوم هو USD 0.04641202 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 464.12K . يتم تحديث سعر CHART مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nchart Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 912.71 - تغيير سعر Nchart Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Nchart Token (CHART) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nchart Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nchart Token مقابل USD هو $ +0.0024719227 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nchart Token مقابل USD هو $ +0.0207416106 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nchart Token مقابل USD هو $ +0.012919719181945706 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0024719227 +5.33% 60 يوم $ +0.0207416106 +44.69% 90 يوم $ +0.012919719181945706 +38.58%

تحليل سعر Nchart Token (CHART)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nchart Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.386284$ 0.386284 $ 0.386284 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.62%

معلومات سوق Nchart Token (CHART)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: