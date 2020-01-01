توكنوميكس NBM Lumite (NBMLUM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NBM Lumite (NBMLUM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NBM Lumite (NBMLUM) NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes. الموقع الرسمي: https://game.nftbattleminers.com/ الوثيقة البيضاء: https://nbmofficialwiki.gitbook.io/nbm-shadow-depths/overview/nft-battle-miners-official-wiki/iii-resources/lumite اشتر NBMLUM الآن!

توكنوميكس NBM Lumite (NBMLUM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NBM Lumite (NBMLUM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 74.49K $ 74.49K $ 74.49K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 87.64K $ 87.64K $ 87.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر NBM Lumite (NBMLUM)

توكنوميكس NBM Lumite (NBMLUM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NBM Lumite (NBMLUM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NBMLUM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NBMLUM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NBMLUM، استكشف السعر المباشر لتوكن NBMLUM!

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