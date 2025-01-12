سعر NBL (NBL)
سعر NBL (NBL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NBL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.66
- تغيير سعر NBL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NBL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NBL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.35%
|60 يوم
|$ 0
|+3.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NBL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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