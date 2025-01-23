سعر NazareAI (NAZAREAI)
سعر NazareAI (NAZAREAI) المباشر لليوم هو USD 0.00301274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M. يتم تحديث سعر NAZAREAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NazareAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83M
- تغيير سعر NazareAI خلال اليوم هو -20.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NAZAREAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NAZAREAI.
خلال اليوم، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ -0.000772661918132916 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000772661918132916
|-20.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NazareAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+27.47%
-20.41%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NAZAREAI إلى AUD
A$0.0047902566
|1 NAZAREAI إلى GBP
￡0.0024403194
|1 NAZAREAI إلى EUR
€0.0028922304
|1 NAZAREAI إلى USD
$0.00301274
|1 NAZAREAI إلى MYR
RM0.0133765656
|1 NAZAREAI إلى TRY
₺0.107404181
|1 NAZAREAI إلى JPY
¥0.4714034278
|1 NAZAREAI إلى RUB
₽0.2989843176
|1 NAZAREAI إلى INR
₹0.2602404812
|1 NAZAREAI إلى IDR
Rp48.5925738422
|1 NAZAREAI إلى PHP
₱0.1765164366
|1 NAZAREAI إلى EGP
￡E.0.1515709494
|1 NAZAREAI إلى BRL
R$0.0178956756
|1 NAZAREAI إلى CAD
C$0.0043082182
|1 NAZAREAI إلى BDT
৳0.3674337704
|1 NAZAREAI إلى NGN
₦4.6927342062
|1 NAZAREAI إلى UAH
₴0.12653508
|1 NAZAREAI إلى VES
Bs0.1657007
|1 NAZAREAI إلى PKR
Rs0.8398916572
|1 NAZAREAI إلى KZT
₸1.569938814
|1 NAZAREAI إلى THB
฿0.1022222682
|1 NAZAREAI إلى TWD
NT$0.0986069802
|1 NAZAREAI إلى CHF
Fr0.002711466
|1 NAZAREAI إلى HKD
HK$0.0234391172
|1 NAZAREAI إلى MAD
.د.م0.0300671452