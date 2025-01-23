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سعر NazareAI (NAZAREAI) المباشر لليوم هو USD 0.00301274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M . يتم تحديث سعر NAZAREAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NazareAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83M - تغيير سعر NazareAI خلال اليوم هو -20.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر NazareAI (NAZAREAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ -0.000772661918132916 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NazareAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000772661918132916 -20.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NazareAI (NAZAREAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NazareAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0019503$ 0.0019503 $ 0.0019503 24 ساعة مرتفع $ 0.00445252$ 0.00445252 $ 0.00445252 عالية طوال الوقت $ 0.00445252$ 0.00445252 $ 0.00445252 تغير السعر (1 ساعة) +27.47% تغير السعر (1يوم) -20.41% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق NazareAI (NAZAREAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: