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سعر Naxion (NXN) المباشر لليوم هو USD 0.091057 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Naxion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.11K - تغيير سعر Naxion خلال اليوم هو +0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Naxion (NXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Naxion مقابل USD هو $ +0.00069166 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Naxion مقابل USD هو $ +0.0006846849 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Naxion مقابل USD هو $ +0.1605016392 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Naxion مقابل USD هو $ +0.063692383349134505 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00069166 +0.77% 30 يوم $ +0.0006846849 +0.75% 60 يوم $ +0.1605016392 +176.27% 90 يوم $ +0.063692383349134505 +232.75%

تحليل سعر Naxion (NXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Naxion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.089991$ 0.089991 $ 0.089991 24 ساعة مرتفع $ 0.091663$ 0.091663 $ 0.091663 عالية طوال الوقت $ 0.559208$ 0.559208 $ 0.559208 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.77% تغير السعر (7 أيام) +1.01%

معلومات سوق Naxion (NXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: