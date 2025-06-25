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سعر NAVIX (NAVIX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.99K . يتم تحديث سعر NAVIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NAVIX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NAVIX خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.61M

أداء سعر NAVIX (NAVIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 0.00% 60 يوم $ 0 +12.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NAVIX (NAVIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NAVIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00126737$ 0.00126737 $ 0.00126737 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق NAVIX (NAVIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: