سعر NAVIX (NAVIX)
سعر NAVIX (NAVIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.99K. يتم تحديث سعر NAVIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NAVIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NAVIX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.61M
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خلال اليوم، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NAVIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|+12.74%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر NAVIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.
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