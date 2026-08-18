سعر Navio اليوم

السعر المباشر لمشروع Navio (NAV) اليوم هو $ 0.03023314، مع تغير بنسبة 4.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAV الحالي إلى USD هو $ 0.03023314 لكل NAV.

يحتل Navio حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,330,159، مع عرض متداول قدره 77.08M NAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAV بين $ 0.03009954 (أدنى) و$ 0.03498122 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAV بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-13.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 323.36.

معلومات سوق Navio (NAV)

القيمة السوقية $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M الحجم (24 ساعة) $ 323.36$ 323.36 $ 323.36 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M إمداد دورة التداول 77.08M 77.08M 77.08M إجمالي العرض 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

القيمة السوقية الحالية لـ Navio هي $ 2.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 323.36. العرض المتداول لـ NAV يبلغ 77.08M، مع إجمالي عرض 77077429.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.33M.