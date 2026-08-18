سعر Nave Shares اليوم

السعر المباشر لمشروع Nave Shares (NAVE) اليوم هو $ 0.074053، مع تغير بنسبة 14.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAVE الحالي إلى USD هو $ 0.074053 لكل NAVE.

يحتل Nave Shares حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,004، مع عرض متداول قدره 499.70K NAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAVE بين $ 0.056537 (أدنى) و$ 0.074055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.232044، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02361133.

على المدى القصير، تحرك NAVE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+100.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.91K.

معلومات سوق Nave Shares (NAVE)

القيمة السوقية $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K الحجم (24 ساعة) $ 2.91K$ 2.91K $ 2.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K إمداد دورة التداول 499.70K 499.70K 499.70K إجمالي العرض 499,698.216762 499,698.216762 499,698.216762

القيمة السوقية الحالية لـ Nave Shares هي $ 37.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.91K. العرض المتداول لـ NAVE يبلغ 499.70K، مع إجمالي عرض 499698.216762. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.00K.