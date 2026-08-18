سعر Navacoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Navacoin (NAVA) اليوم هو $ 0.04014359، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAVA الحالي إلى USD هو $ 0.04014359 لكل NAVA.

يحتل Navacoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 287,875، مع عرض متداول قدره 4.28M NAVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAVA بين $ 0.0396416 (أدنى) و$ 0.04023454 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.76، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03771258.

على المدى القصير، تحرك NAVA بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-5.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.00K.

معلومات سوق Navacoin (NAVA)

القيمة السوقية $ 287.88K$ 287.88K $ 287.88K الحجم (24 ساعة) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M إمداد دورة التداول 4.28M 4.28M 4.28M إجمالي العرض 117,303,965.364 117,303,965.364 117,303,965.364

القيمة السوقية الحالية لـ Navacoin هي $ 287.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.00K. العرض المتداول لـ NAVA يبلغ 4.28M، مع إجمالي عرض 117303965.364. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.71M.